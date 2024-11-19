7 yıldır hastane önünde dağıtıyor: Bu çorbadan içenlerin hesabı sadece "hayır duası"
Konya'da yaşayan Lokman Yıldız, eşiyle beraber yaptığı yaklaşık 200 kişilik çorbayı 7 yıldır haftanın 3 günü hastane önlerine giderek vatandaşlara ikram edip hayır duası alıyor.
Konya'da geçirdiği bağırsak ameliyatlarından sonra esnaflıktan emekli olan 62 yaşındaki Lokman Yıldız, 7 yıl önce hayır işleri yapmak istedi. Yazın soğuk limonata, kışın ise çorba dağıtan Lokman Yıldız, olumlu tepkileri görünce 'bedava iş yapılmaz' denilmesine rağmen hayır işlerine devam etti.
Sabah erkenden kalkarak eşiyle birlikte çorba hazırlayan ve termosa dolduran Lokman Yıldız, hafif ticari aracı ile hastane önlerine giderek yanında ekmekle birlikte vatandaşlara dua karşılığı bardak bardak çorba dağıtıyor.