7 yıllık tedaviyle meme kanserini yendi: Doktoru "stresten uzak dur" dedi, 50 ülke gezdi
Ankara'da 2013 yılında 3'üncü evre meme kanseri olduğunu öğrenen Esin Yıldırım (62), sağ memesini kaybederken, 7 yıllık tedaviyle hastalığı yendi. Hastalığın tekrar nüksetme riskine karşı doktorunun yönlendirmesiyle dünya turuna çıkan Yıldırım, 50 ülke gezdi.
Pilates eğitmeni, 2 çocuk annesi Esin Yıldırım, 2013 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığın 3'üncü evresinde tanı alan Yıldırım, uzun süre kemoterapi tedavisi gördü. Ardından ameliyat olan ve sağ memesini kaybeden Yıldırım, bir süre daha kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yendi. Yıldırım, 7 yıl süren tedavinin son aşamasında, doktorunun stresten uzak hayat sürmesine yönelik tavsiyesi ve yönlendirmesiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Esin Yıldırım, 2017'den itibaren bugüne kadar da 50 ülke gezdi.