7 yıllık tedaviyle meme kanserini yendi: Doktoru "stresten uzak dur" dedi, 50 ülke gezdi

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Yıldırım, tanı konulduktan sonra acil tedaviye başlandığını söyleyerek, "Kaşıntı, portakal kabuğu görünümü, delik delik oldu. Daha sonra da şişti, kızardı. Ondan sonra doktora gittim. Çok üzüldüm, dünyam başıma yıkıldı. Acil tedavilere başlandı, hem de çok acil. Kemoterapi aldım, ameliyat olmadan 4 kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan sonra 4 kemoterapi daha aldım. Çok uzun ışın tedavileri gördüm. Ondan sonra ilaç tedavisi oldu ve bunların hepsi toplam 7 senemi aldı. Sağ mememi kaybettim. Bir uzvunuz yok, artık engelli gözüyle bakılıyor size. Bu çok ağır geldi bana, onun üzüntüsü de bambaşka" ifadelerini kullandı.



