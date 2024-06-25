70 derecelik sıcakta çalışıyorlar, 40 derece onlara serin geliyor! Bu mesleğin son temsilcileri
Tarihin en eski mesleklerinden biri olan kalaycılık mesleğini devam ettiren İzmirli iki kardeş, zamana direniyor. Çırak yetişmeyen meslekte yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta ekmek parası kazanan kalaycılar, 40 derecelik İzmir sıcağına çıktıklarında serinlediklerini söylüyor.
Bakır kapları kalaylayıp geçimlerini sağlayan İzmir'in tek kalaycı ustası Yaşar ve Aziz Bartık kardeşler, dedelerinden devraldıkları mesleği sürdürmek için mücadele ediyor.