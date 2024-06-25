70 derecelik sıcakta çalışıyorlar, 40 derece onlara serin geliyor! Bu mesleğin son temsilcileri

Yani bu mekan 80-85 senedir bizim. Biz şu anda şükür Allah'a, ekmek paramızı çıkarabiliyoruz. Ama ileriki zamanı bilemiyorum, oğlum devam ettirecek mi. Çünkü bizim işimiz pis. Yani şimdiki nesil yaparsa ekmek parasını alır. Ama yapmasa da artık kendi bilir. Meslek biter. Zaten İzmir'de bu işi bizden başka yapan yok. Dışarıda hava 40 derece de olsa ben klimalı bir odaya girmiş gibi oluyorum. Çünkü burası çok sıcak" diye konuştu.