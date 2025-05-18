70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım"

"MACARİSTAN ÜZERİNDE SONSUZLUK İŞARETİ ÇİZDİM"

Havacılığın her zaman büyüyen ve kendini ileriye götüren bir sektör olduğunu belirten Uygun, “Bu yolda da AJet'in en genç pilotu olmak bana gurur veriyor. Genç bir pilot olmama rağmen unutamadığım, 10 Kasım 2023 uçuşum vardı. Günün önemine ithafen Macaristan üstüne uçuş okulumdaki uçakla bir sonsuzluk işareti yaptım. Bu uçuşu yapmak çok kolay olmadı çünkü 23 tane koordinata ihtiyacım vardı" dedi.