70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım"
Henüz 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanmaya başlayan 24 yaşındaki Alim Uygun, AJet’in Airbus A320 filosunda görev yapan en genç pilotu oldu.
22 YAŞINDA LİSANSINI ALDI
Küçük yaşlarda havacılıkla ilgilenen ve henüz 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanan Alim Uygun, çocukluk aşkı olan havacılığa adım atmak için Macaristan’da eğitim gördü. Gerekli eğitimlerin tamamlanmasının ardından 22 yaşında pilotluk lisansını alan Uygun, bir sene sonra AJet’in en genç pilotu olarak Airbus A320 filosunda görev almaya başladı.