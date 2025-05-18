70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım"

Henüz 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanmaya başlayan 24 yaşındaki Alim Uygun, AJet’in Airbus A320 filosunda görev yapan en genç pilotu oldu.

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 1

22 YAŞINDA LİSANSINI ALDI

Küçük yaşlarda havacılıkla ilgilenen ve henüz 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanan Alim Uygun, çocukluk aşkı olan havacılığa adım atmak için Macaristan’da eğitim gördü. Gerekli eğitimlerin tamamlanmasının ardından 22 yaşında pilotluk lisansını alan Uygun, bir sene sonra AJet’in en genç pilotu olarak Airbus A320 filosunda görev almaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 2

"ÜLKEME HİZMET İÇİN DÖNDÜM"

AB programından faydalanarak Macaristan’da yüzde 100 burslu olarak eğitim aldığını ifade Uygun, “Yurt dışında eğitim almama rağmen ülkeme daha faydalı bir birey olmak için geri döndüm. Atatürk'ün yurt dışında okuyan gençler için 'Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz' diye bir sözü var. Ben de bu söze uydum. Ocak 2024'te ilk uçuş lisansımı aldım. Nisan 2024'te de Base Training ile Airbus tip eğitimimi tamamladım" dedi.

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 3

"ÖNCE UÇAK SONRA OTOMOBİL KULLANDIM"

Pilotaj eğitimini tamamlamadan otomobil ehliyeti almayacağına yönelik kendine söz verdiğini söyleyen Uygun şunları söyledi: "Öyle de oldu, Nisan 2024'te 70 tonluk bir Airbus kullanabiliyordum. Fakat sürücü ehliyetim yoktu. Birkaç ay sonra da sürücü ehliyetimi almış oldum. Bir nevi uçak kullanıyordum, fakat araba kullanmayı bilmiyordum."

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 4

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TUTKUMDU"


Alim Uygun, teknolojiye ilgili bir çocukluk geçirdiğini belirterek "6-7 yaşlarımdayken bilgisayarımda uçuş simülatörleri vardı. O yıllardan beri bilgisayarımda uçuş simülatörlerini kullanıyorum. Tabi havacılığa karşı hep bir ilgim vardı. Bu merak zamanla sadece uçuş oyunlarından ya da bilgisayarlardan ibaret kalmadı. Geleceğimi şekillendirebileceğim bir tutku haline döndü. Ben de eğitimi, stratejilerimi bu doğrultuda belirledim” diye konuştu.

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 5

"MACARİSTAN ÜZERİNDE SONSUZLUK İŞARETİ ÇİZDİM"

Havacılığın her zaman büyüyen ve kendini ileriye götüren bir sektör olduğunu belirten Uygun, “Bu yolda da AJet'in en genç pilotu olmak bana gurur veriyor. Genç bir pilot olmama rağmen unutamadığım, 10 Kasım 2023 uçuşum vardı. Günün önemine ithafen Macaristan üstüne uçuş okulumdaki uçakla bir sonsuzluk işareti yaptım. Bu uçuşu yapmak çok kolay olmadı çünkü 23 tane koordinata ihtiyacım vardı" dedi.

70 tonluk Airbus, en genç pilota emanet: "Otomobilden önce uçak kullandım" - 6

"19 MAYIS RUHUYLA GÖKLERDEYİZ"

Havacılık konusunda önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Uygun sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümde uzun bir yol var.  İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayın uluslar yarınlardan asla emin olamazlar. Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Havacılığa gönül vermiş olan Türk gençleri Ulu Önderin bu sözünü hayatlarına ilke edinsinler. Hedeflerin her zaman peşinden gitsinler. Fırsatları iyi kollayıp gözetsinler. Biz Türk gençleri olarak 19 Mayıs ruhuyla göklerdeyiz."

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