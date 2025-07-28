70 yaşındaki adamın üzerine çaydanlık devrildi: Dehşeti yaşadı, vücudunun yüzde 20'si yandı

"KÜÇÜK DEMLİK ÜZERİME DOĞRU DEVRİLDİ"

Çaydanlığın devrildiği anları anlatan 70 yaşındaki Talip Güzel, "Olay cumartesi sabahı saat 09.00 ile 10.00 arasıydı. Büyük demlikten küçük demliğe çay boşaltırken yere koyacağım sırada elimde bir yanma hissettim ve o anda küçük demlik üzerime doğru devrildi. Orada bir panikleme oldu, dizimden aşağısına doğru sıcak su devrildi. Banyoya gittim, yıkadım, bir kızarma oldu, yarım saat sonra bir yanma başladı. Buraya geldim hemen yarayı açtılar, tekrar baktılar. Çok güzel bir şekilde orayı sardılar ve yatışımı verdiler. Sıcağıyla biraz daha fazla yanma olabilirdi, hemen ilk önlem olarak üzerine soğuk su döktüm. Banyodaki hortumu açtım, yanan bölgenin tamamını soğuttum, yıkadım. Herkesin dikkat etmesini istiyorum, bu yanıklar çok kötü oluyor. Çay işlerinden pek fazla anlamam, kadınlar anladığı için o gün de ben yapayım dedim. Mutfağa fazla girmek istemiyorum, hanımın yapmasını istiyorum. Bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" şeklinde konuştu.