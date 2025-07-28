70 yaşındaki adamın üzerine çaydanlık devrildi: Dehşeti yaşadı, vücudunun yüzde 20'si yandı
İstanbul'da kahvaltı hazırlarken üzerine kaynar çaydanlık devrilen 70 yaşındaki Talip Güzel'in vücudunun yüzde 20'si yandı. Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Küçük demlik üzerime doğru devrildi, hemen yanan bölgenin tamamını yıkadım, mutfağa fazla girmek istemiyorum, bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" dedi.
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 70 yaşındaki Talip Güzel, tatil sonrası memleketi Çankırı'dan eşiyle evine döndü. 19 Temmuz günü ise iddiaya göre sabah saatlerine eşine yardım etmek için mutfağa giren yaşlı adam, çayı demlemek isterken bir anda çaydanlık üzerine devrildi. Acıyla banyoya koşan yaşlı adam, üzerini çıkarırken yanan noktalara su tuttu. Bir süre suyun altında duran Güzel, sonrasında hemen bir hastaneye gitti, sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi.