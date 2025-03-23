70 yaşındaki Mahmut amca ciltçiliği sürdürüyor: Bu işi bir gönül işi olarak görüyor
Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Sami Özcan, çocuk yaşta babasının yanında başladığı ciltçiliği sürdürüyor. Babasının izinden giderek mücellitlik yapan Özcan, yıllarını verdiği bu sanatı sadece bir zanaat değil, bir gönül işi olarak görüyor.
Mahmut Sami Özcan, yarım asrı aşkın süredir emek verdiği mücellitliği yaşatmak için çaba gösteriyor. Çocuk yaşta babasının yanında adım attığı bu sanatı ömrü yettiğince sürdüreceğini ifade eden Özcan, Kur'an-ı Kerim ciltlemeyi yalnızca bir zanaat olarak değil, aynı zamanda bir gönül borcu olarak gördüğünü belirtti.