70 yaşındaki Mahmut amca ciltçiliği sürdürüyor: Bu işi bir gönül işi olarak görüyor

"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİ MÜDDETÇE BU İŞİ YAPACAĞIM"

Bu meslekte alttan gelen neslin olmadığını söyleyen Özcan, "Cilt yapacak bir delikanlı, gençler yok. Ama bu işe biraz sıcak bakmalarını istiyorum. Bu iş yapılsın diye düşünüyorum. Benim istediğim, bir arzum var. Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım, diyorum. Ömrümüz yettiği müddetçe bir delikanlıyı bu işe alıştırmak, ona bırakmak istiyorum. Bu işi devam ettirsin istiyorum. Böyle gönül vermiş bir delikanlı olursa, ahlaklı, Kur'an-ı Kerim bilen, namazlı ve niyazlı özellikle Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım, yoksa bazı sayfalarını toparlayamaz, karıştırabilir, onun için öyle bir genç arzu ediyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe bu işi yapacağım. Öyle bir niyetim var" diye konuştu.