70 yılını denizde geçirdi ama limandan kopamıyor: Kahvede oturmaktansa buraya geliyorum
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocuk yaşta başladığı balıkçılığı bıraksa da denizden ve limandan ayrılamıyor. Ömrünü denize adayan Hiçsolmaz, bugün hala limana gelip balıkçı ağlarını tamir ederek mesleğini yaşatıyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında her gün ağ tamir eden 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocuk yaşta başladığı balıkçılığı bırakmasına rağmen denizden kopamıyor. 2019 yılında geçirdiği kaza nedeniyle teknelere binmeyi bıraksa da limandan ayrılamayan Hiçsolmaz, denizle kurduğu güçlü bağı sürdürüyor.