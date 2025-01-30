70 yılını denizde geçirdi ama limandan kopamıyor: Kahvede oturmaktansa buraya geliyorum

KOLU KIRILINCA BALIKÇILIĞI BIRAKTI

Hiçsolmaz açıklamasının devamında, "1950 senesinden 2019'a kadar balıkçılık yaptık. 2019'da bir kaza geçirdim, kolum kırıldı. Baktım refleks yok, o yüzden 2019 yılında balıkçılığı bıraktım. 2019 yılından beridir daha tekneye bile binmedim. Ama her gün limana gelip her türlü ağı yaparım. Hem balıkçı arkadaşlara yardımcı oluyorum hem de harçlığımız çıkıyor. Kahve köşelerinde oturmaktansa buraya gelip hava alıyorum. 70 senenin verdiği bir şey var. Burayla bir bağım var, kopamıyorum" diye konuştu.

''BALIKÇILIK TEKNOLOJİYE DÖNDÜ''

Hiçsolmaz, balıkçılığın teknolojiyle değiştiğine de dikkat çekerek, "Köroğlu'nun bir deyimi var, 'Delikli Demir çıktı mertlik bozuldu' diye. Denizlere de bu saç tekneler girdi, radarlar girdi, balıkçılık teknolojiye döndü. Teknolojiye dönünce de ne var ne yok hepsini tutuyorlar. Yani bilinçsiz avcılık yapılıyor. Teknolojiyi kullanmayacak mısın? Tabii ki kullanacaksın. Ama her şeyin bir kararı vardır, hududu vardır" şeklinde konuştu.