700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu: İran uyruklu öğrencileri dolandırdılar
Türkiye'deki üniversitelere sınavsız yerleştirme ya da yatay geçiş yaptıracakları vaadiyle İran'dan İstanbul'a getirdikleri kişileri yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Beylikdüzü'nde kurdukları danışmanlık şirketini bir yurt haline getirdikleri, dolandıracakları kişileri burada ağırladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da İran uyruklu bazı kişiler, Türkiye'de üniversiteye kaydolacakları vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu.
Mağdurların şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.