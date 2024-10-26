700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu: İran uyruklu öğrencileri dolandırdılar

Şüphelilerin öğrencileri normal sınava soktukları, internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayacakları şifreleri alarak, eğer öğrenci kazandıysa sanki kendileri yapmış gibi para aldıkları öğrenildi.

Öğrencinin sınavları kazanamaması durumumda ise "Bu sene kontenjanlar dolmuş. İnşallah seneye yapacağız." diyerek yine bir miktar ücret alıp geri gönderdikleri belirlendi.