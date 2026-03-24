700 lira için hayatı kabusa döndü. IBAN'ını verdi, protez bacağıyla hapse girdi
24.03.2026 09:54
Son Güncelleme: 25.03.2026 09:44
İHA
Adana'da bir kavgayı ayırmak isterken vurularak bacağını kaybeden 43 yaşındaki adamın, hayatı IBAN yüzünden kabusa döndü. Tek bacağındaki protezle hayata devam eden adam, cezaevine gönderildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki T.T.'nin hayatı, yıllar önce yaşadığı talihsiz olayla değişti. 2005 yılında bir kavgayı ayırmaya çalışırken sol bacağından vurulan T.T., engelli kaldı ve bacağına protez takıldı.
Kuş ve kuş malzemeleri satarak geçimini sağlamaya çalışan T.T., 2019 yılında yaşadığı olay sonrası mahkeme süreciyle karşı karşıya kaldı.
İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve kendisini Ö.K. olarak tanıtılan kişi, T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Bir süre sonra 700 lira borçlanan şüpheli, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi.
KENDİNİ KOMUTAN OLARAK TANITIP PARA TOPLAMIŞ
Ardından T.T.'yi arayan şüpheli, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın." diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı Ö.K.'ye verdi. Aynı şüpheli, iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı.
Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraların, şüphelinin kendisini "komutan" olarak tanıtıp "şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.
IBAN MAĞDURU 5 YIL CEZA ALDI
Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti.
T.T.'nin dolandırıcılık olayında kullanılan IBAN'ın sahibi olması nedeniyle ceza aldığı, dolandırıcılığı yapan kişinin ise aynı yöntemle başka vatandaşları da mağdur ettiği belirtildi. T.T.'nin bir süre sonra cezaevine gireceği öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan T.T., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını belirterek, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, dolandırıcılık yapmadım." dedi.
Öte yandan T.T., dolandırıcılığı yapan kişinin halen cezaevinde olduğunu belirtirken, kendisinin de kesinleşen ceza nedeniyle cezaevine gireceğini ifade etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
T.T., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen T.T., ardından cezaevine teslim edildi.