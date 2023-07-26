700 milyon liralık altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu ortaya çıktı | “700 değil en fazla 20 milyon lira borcum var”
Adana’da mahallelinin kendisine emanet ettiği altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcu ortaya çıktı. “Benim dükkanıma kaç kere ateş ettiler. Can güvenliğim olmadığı için gitmek zorunda kaldım.” diyen kuyumcu, mahalleliye borcunun en fazla 20 milyon lira olduğunu savundu. Kuyumcu, mahalledeki dükkanın farklı zamanlarda iki kez kurşunlandığını da söyledi.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 2 kuyumcu işleten Atahan Kıyağa'nın, mahallenin güvenini kazanarak vatandaşlardan kar vaadiyle altınlarını dolandırdığı iddia edildi.
Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar verdiği iddia edilen kuyumcu, geçen Ocak ayında ise dükkanını kapatıp ortadan kayboldu.