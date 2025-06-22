700 yıllık cami zamana meydan okuyor

Caminin restore edilmesinde önemli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci eski Koordinatörü ve İnşaat Mühendisi Kazım Aysan, şu şekilde konuştu:

"1378 yılında köye gelen Hatip İsmail tarafından burada ilim tahsil etmek, çocuk yetiştirmek üzere cami yapılmasını ister. Bu caminin de köyün dışında yer alan yamacındaki bu kayalık alan seçilir. O günün şartlarında el birliğiyle köylülerle beraber buraya tamamen kayanının üzerine oturtulmuş bir cami inşa edilir. 1378 yılında yapılan bu cami halen ayaktadır. Köyün yaşamış olduğu bir çok depreme rağmen bu cami ayakta kalabilmeyi zemininden dolayı başarabilmiştir.''