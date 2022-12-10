700 yıllık kümbet 15 yıl sonra kurtuldu

Van'da 700 yıllık Halime Hatun Kümbeti’nin arkasına inşaa edilen yurt binası yıkıldı.
Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden Selçuklu Mezarlığı ve yanındaki Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335'te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına 2007 yılında bir yurt inşa edildi.
Bina, Halime Hatun Kümbeti’nin siluetini bozduğu ve tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti. 2015 yılında kaymakamlık, binanın yıkılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu.
Van depremlerinde hasar görmesi nedeniyle uzun süredir kullanılmayan 4 katlı bina için geçen ağustos ayında yıkım kararı çıktı. Kararın ardından geçen günlerde bina, iş makineleriyle yıkıldı.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden oluyordu" dedi.
Binanın yıkılmasının vatandaşları memnun ettiğini söyleyen Sezer, "Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun kümbetinin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.