700 yıllık kümbet 15 yıl sonra kurtuldu

Binanın yıkılmasının vatandaşları memnun ettiğini söyleyen Sezer, "Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun kümbetinin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.