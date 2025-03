700 yıllık tarif: İçinde 40 baharat olan Osmanlı şerbeti

700 YILLIK TARİFLE AYNI ŞEKİLDE YAPILIYOR

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Osmanlı şerbetinin 700 yıllık tarifiyle aynı şekilde yapıldığını söyledi.



Kaplan, "Şerbet tüketimi genelde Osmanlı döneminde hemen hemen her gün günlük şuanda olduğu gibi içilebilen çay gibi, gazlı ve ya gazsız içecekler olduğu gibi şerbet tüketimi çok yoğundu. Ancak özellikle ramazan aylarında çeşitli şerbetlerin tüketimi en fazla miktardaydı. İftar sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri ve diğer antioksidan özellikte ki maddelerin bilişenleri için önemli ve tüketimi çok yaygındı. Günümüzde sadece Ramazanlarda içiliyormuş gibi olsa da bütün gün her gün içilebilen şerbet özelliğinde, şerbet tüketimi nasıldı kısaca ondan bahsedeyim. Eskiden yemek kültürü günümüzde ki gibi değildi. Sabah erken saatler de kahvaltı yapılıyordu. İyi bir sağlam kahvaltı yapılıyordu. Birde gün batımında yapılıyordu. Öğle yemeğinde genelde yemek yoktu ikindi vakti şerbetlerle ve meyve kurularıyla idare ediliyordu vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu şekilde sağlanıyordu ve insanlar daha sağlıklı besleniyordu. O yüzden şerbet her zaman içi yaşam felsefesi, bir yaşam kültürümüzde önemli bir yer almıştı" dedi.