71 milyon liralık vurgun! FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar

Denizli’de emekli öğretmeni FETÖ üyelerinin banka hesaplarını kullandığı yalanıyla kandıran dolandırıcılar 71 milyonluk mülkünü sattırdılar. 7 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

71 milyon liralık vurgun! FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar - 1

Denizli’de yaşayan emekli öğretmeni hedef belirleyen dolandırıcılar yaşlı kadını cep telefonu ile arayarak FETÖ üyeleri tarafından banka hesaplarının ele geçirilerek para akışının yapıldığını ve bu şahıslara operasyon düzenleneceği yalanıyla kandırdı.

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71 milyon liralık vurgun! FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar - 2

Emekli öğretmenin güvenini kazanan dolandırıcıların 1 yıl içerisinde kendisine ait gayrimenkulleri sattırdıkları, elden altın, para ve ziynet eşyalarını verdiği öğrenildi. Emekli öğretmeni 1 yıl boyunca dolandıran şüphelilerin değeri 71 milyonu bulan vurgun yaptığı tespit edildi.

71 milyon liralık vurgun! FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar - 3

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde 19 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

71 milyon liralık vurgun! FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar - 4

Denizli, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Yalova’nın aralarında bulunduğu 7 ilde şüphelilere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli polis ekiplerinin operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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