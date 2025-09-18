71 yaşındaki "yürüyen Çarşamba": 50 yıldır yöresel giysi ile geziyor
Samsun'da, 50 yıldır topuklu kundura ve takım elbisesiz sokağa adım atmayan 71 yaşındaki Yakup Korkmaz, tarzı ve giyimine verdiği önemle Yeşilçam artistlerini aratmıyor. Kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Korkmaz, ‘Yürüyen Çarşamba' olarak da anılıyor.
Samsun'da yaşayan Yakup Korkmaz, giyimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllardır İstanbul ve Tekirdağ'da emlakçılık yapan Korkmaz, yaklaşık 50 yıldır doğduğu toprakların yöresel simge giysileriyle gündelik hayatını geçiriyor.