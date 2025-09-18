71 yaşındaki "yürüyen Çarşamba": 50 yıldır yöresel giysi ile geziyor

Topuklarına ise asla basmam. Topuğuna basana da kızarım. Kasketim de orijinal Çarşamba patentli 8 köşe kasket. Karadeniz'deki patenti bizdedir. Bazen İstanbul'da gezerken Bana ‘Erzurumlu musun?' diye soruyorlar. Ben de sinirleniyorum. Onların kasketi 6 köşe. Bizim yöresel kasketimiz ise 8 köşe. Günde bazen 2 takım elbise değişiyorum. Güzel giyinme hastasıyım. 15 takım elbisem var. Canım hangisini isterse onu giyerim. Kimseye bir özentim yok. Kendi imajımı kendim belirliyorum. 20'li yaşlardan beri de bu şekilde giyiniyorum. 50 yıldır bu şekilde geziyorum. Başka şehirde olsam bile Çarşamba'da yaptırdığım özel kasket ve ayakkabılarım bulunduğum şehre kargolanır. Bizde yan sanayi yok, her şey orijinal" dedi.





