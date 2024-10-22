72 kişinin öldüğü İsias Otel davası: Mahkeme salonunda tartışma

Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, depremde 300 yakınını kaybettiğini ve ardından cezaevinin ağır şartlarını yaşadıklarını, sağlığını kaybettiğini belirtti.



Arsa sahibi olduğunu, teknik konulara vakıf olmadığını, inşaat için her türlü imkanı sağladığını, en iyi malzemeleri temin ettiğini öne süren Bozkurt, "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal bir afet." dedi.