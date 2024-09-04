72 kişiye mezar olan İsias Otel'de 3. kez karot örneği alınıyor

Esendağlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Haziran 2024 tarihindeki duruşmada, Gazi Üniversitesinden gelen raporlara taraflarca yapılan itirazlar dikkate alan mahkeme dosyanın tekrar bilir kişiye havalesini ve başka bir bilirkişi heyetinin dosya ile ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Akabinde de 12 Haziran sonrasında da bu bilir kişi heyeti 9 Eylül Üniversitesi ağırlıklı hocalardan teşkil etmişti. Bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek kalıntı var ise karot alma yönünde bir talebi oldu..."