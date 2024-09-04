72 kişiye mezar olan İsias Otel'de 3. kez karot örneği alınıyor
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı Grand İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan otelin bulunduğu alanda 3. kez karot örneği alınmaya başlandı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi, Adıyaman'da bulunan Grand İsias Otel'de enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.