72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 3'ü tutuklu 11 sanığın tamamı kusurlu ve sorumlu tutuldu.

72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu" - 1

İnşaatında deniz kumu kullanıldığı, kaçak kat çıkıldığı söylenen 72 kişinin öldüğü İsias Otel'le ilgili davada kritik bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 3'ü tutuklu 11 sanığın tamamı olaydan sorumlu tutuldu. Ölen çocukların ailelerine göre bu karar sanıklara daha ağır ceza verilmesinin önünü açıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu" - 2

Adıyaman'daki İsias Oteli deprem felaketinde saniyeler içinde yıkılmış, 72 kişiye mezar olmuştu. Hayatını kaybedenler arasında KKTC'den gelen voleybolcular, öğretmen ve antrenörler de vardı. 22 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar için son duruşma bir hafta önce görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İTÜ'den uzmanların hazırladığı bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı bu raporun tamamlandığını açıkladı.

72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu" - 3

İlk bilgilere göre bilirkişi raporunda tüm sanıklar kusurlu bulunarak, hepsine sorumluluk adledildi. Aralarında otel sahibi Ahmet Bozkurt ile mimar ve görevlilerin olduğu sanıkların inşaat sürecinde ihmalleri olduğu öne sürülüyor. Depremde kum yığınına dönen İsias Otel ile ilgili soruşturmada beton kalitesinin yetersiz olduğuna yönelik bulgular ortaya çıkmıştı.

72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu" - 4

İddianamede otelin zemin etüdünün yapılmadığı vurgulanmış, ruhsatsız kaçak kat çıkıldığına dikkat çekilmişti. Sanıklar mahkemede suçlamaları kabul etmedi, hesaplamaların hatalı olduğunu, her şeyi usule uygun yaptıklarını iddia etti. Bu nedenle sanık avukatları yeni bilirkişi raporu talep etti. Dosyaya giren yeni raporun otelle ilgili teknik konuları da açıklığa kavuşturması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER