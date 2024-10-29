72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu"

Adıyaman'daki İsias Oteli deprem felaketinde saniyeler içinde yıkılmış, 72 kişiye mezar olmuştu. Hayatını kaybedenler arasında KKTC'den gelen voleybolcular, öğretmen ve antrenörler de vardı. 22 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar için son duruşma bir hafta önce görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İTÜ'den uzmanların hazırladığı bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı bu raporun tamamlandığını açıkladı.