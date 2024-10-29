72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'ne yeni bilirkişi raporu: "Tüm sanıklar kusurlu"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 3'ü tutuklu 11 sanığın tamamı kusurlu ve sorumlu tutuldu.
İnşaatında deniz kumu kullanıldığı, kaçak kat çıkıldığı söylenen 72 kişinin öldüğü İsias Otel'le ilgili davada kritik bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 3'ü tutuklu 11 sanığın tamamı olaydan sorumlu tutuldu. Ölen çocukların ailelerine göre bu karar sanıklara daha ağır ceza verilmesinin önünü açıyor.