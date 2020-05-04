72 saatlik kısıtlama sona erdi

Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama süresinin bitişiyle İstanbul'da sokaklar hareketlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da insan hareketliliğinin gözlendiği noktalardan biri de İstiklal Caddesi oldu. Bazı noktalarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları, maske takmadıkları görüldü. Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 13'e ulaştı. Bayrampaşa Hali'nde ise araç kuyruğu oluştu. Gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.