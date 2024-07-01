730 bin liraya sıfır otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı

"ARACIMIZIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Emre Okur, aracını aldıktan 1 ay sonra hatalı olduğunu fark ettiklerini belirterek, "İlk fark ettiğimiz şey kaputundaki ayarsızlıktı. Ondan şüphelenerek de ekspertize soktuk. Ekspertiz raporlarında da kaput ve çamurluğun sök-tak olduğunu, aracın komple boyalı olduğunu öğrendik. Çamurlukta aynı şekilde izler mevcut; sökülüp yeniden takılmış, hepsinde ayar işlemi olmuş. Ondan sonra sağ kapıda da bir ayarsızlık mevcut. Biraz aşağıda duruyor. Aldığımız bayiye eksper raporlarını ilettik. Sonrasında 3,5- 4 ay bizi oyaladılar. Önce 50 bin TL, sonra 100 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler, bize. Daha sonrasında ara buluculuk görüşmesinde kapıyı da değiştirdiklerini öğrendik yani onlar söylediler. Neden böyle bir şey olduğunu diye sorduğumuzda zaten o bilgileri veremeyeceklerini, raporlarını veremeyeceklerini bize ilettiler. Sonra süreç başladı. Bizim talebimiz aracın değişimi. Aracımızın bire bir yenisiyle, hatasızıyla değiştirilmesini talep ediyoruz. Mağduruz" diye konuştu.