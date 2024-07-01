730 bin liraya sıfır otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı
Ankara'da yaşayan 27 yaşındaki Emre Okur, 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun raporu ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak aldığı sıfır otomobilin bazı parçalarının değiştiğini ve komple boyalı olduğunu öne sürerek, otomobil bayisine dava açtı. Okur, "Eksper raporlarını aldığımız bayiye ilettik. Önce 50 bin TL, sonra 100 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler. Ancak bizim talebimiz aracın değişimi" dedi.
Ankara'da oto yedek parça dükkanında çalışan Emre Okur, sol elinde parmak eksikliği (el anomalisi) bulunan 2,5 yaşındaki oğlunun engelli raporu ile ÖTV muafiyetinden yararlanarak, geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan 1 milyon 87 bin lira değerindeki sıfır otomobili 730 bin liraya satın aldı.