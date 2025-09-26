730 milyonluk dolandırıcılık girişimi: Çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı
İzmir'de yaşayan Reşat Ö.'nün 730 milyon liralık mal varlığını sahte vekaletle satmak isteyen çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.
Operasyon sonrası 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını dublör yöntemiyle sahte vekaletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.