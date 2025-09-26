730 milyonluk dolandırıcılık girişimi: Çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı

"ÜZERİME BATTANİYE ÖRTTÜLER"

Polisin kıskacına takılan ve Reşat Ö.'nün yerine dublör olarak kullanılan 2 çocuk babası emekli Musa E. ifadesinde, şunları öne sürdü:

"Gaziosmanpaşa'da inşaat şantiyesinde tanıştığım Veysel Ü. beni aradı. İzmir'de oturan yaşlı biri olduğunu, bana arsa satış yetkisi vereceğini anlattı.

İşin içinde noter olduğu için Veysel'e güvendim. Antalya'ya geldik. Hastaneden sağlık raporu aldık.

Daha sonra 'Notere gideceğiz' dediler ancak beni bir eve götürdüler.

Kendisini noter olarak tanıtan Taner, bana biraz makyaj yaptı. Yüzüme bir şeyler sürdü. Sonrasında beni koltuğa yatırıp, üzerime battaniye verdiler.

Taner, 'Bu işte ben varım. Sıkıntı olmaz, karışma.' dedi. Evdeyken vekaletnameye imza atmamı söylediler. Hem kendi adıma hem de Reşat Ö. adına imza attım. Taner bana Reşat Ö.'nün imzasına benzer şekilde imza atmamı söylemişti."