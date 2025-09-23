730 milyonluk vurgun planına polis kıskacı: Dublörle sağlık raporu almışlar

"Yeni Joker" operasyonunda, 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını dublör yöntemiyle sahte vekaletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.

Ekipler, İzmir’de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını belirledi.

SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi.

SAĞLIK RAPORU ALMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca Antalya’daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek üçüncü şahıs adına vekalet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul’daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı.

MAL VARLIĞI 730 MİLYON TL

Müşteki R.Ö.’nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

