730 milyonluk vurgun planına polis kıskacı: Dublörle sağlık raporu almışlar
"Yeni Joker" operasyonunda, 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını dublör yöntemiyle sahte vekaletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.
Ekipler, İzmir’de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını belirledi.