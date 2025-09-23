730 milyonluk vurgun planına polis kıskacı: Dublörle sağlık raporu almışlar

SAĞLIK RAPORU ALMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca Antalya’daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek üçüncü şahıs adına vekalet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul’daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı.