735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel"

Diyarbakır'da Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati, 19 Mayıs'ta öldürülmüştü. Jandarma ekipleri 735 saatlik görüntüleri tek tek inceledi, cinayet ekiplerin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel" - 1

Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 Mayıs'ta meydana geldi.

Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in cansız bedenleri, yanmış kamyonetin içinde bulundu.

Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma timleri,, failleri yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Önce bölgedeki tüm kamera kayıtları toplandı.

735 saatlik görüntü 4 gün boyunca detaylı bir şekilde incelendi ve 7 kişi gözaltına alındı.

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735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel" - 2

TELEFONLARINI UÇAK MODUNA ALDILAR

Zanlıların cinayeti örtpas etmek için kullandıkları yöntem ise ilginçti.

Şüpheliler olay sırasında telefonlarını uçak moduna almışlardı.

Bu sayede baz istasyonu kayıtlarında o noktada oldukları tespit edilmeyecekti.

735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel" - 3

JASAT timlerinin bunu çözmesi zor olmadı.

Zanlıların cinayetin ardından dikkatleri başka yöne çekmek için bir petrol istasyonuna giderek özellikle görüntü verdikleri belirlendi.

Buradaki hedefleri ise yakalanmaları halinde ekiplere olay yerinde olmadıklarını söylemekti.

735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel" - 4

CİNAYETİ AYDINLATAN MESAJ

Ancak ekipler cinayeti bir tek mesajla aydınlatmayı başardı.

Zanlılardan Ali Mert ildeniz'in öldürülen Remzi Sati'ye mesaj atarak "Olay yerine gel" dediği ortaya çıktı.

Ayrıca olayı başkasının üzerine atmak için öldürdüğü Remzi Sati'nin telefonundan başkalarına mesaj attığı da belirlendi.

735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel" - 5

Ali Mert İldeniz sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Maktul ile aralarında 200 bin TL alacak verecek meselesi olduğunu,, olay yerine çağırdığı baba oğulu kendine ait tabancayla öldürdüğünü söyledi.

Zanlı aracı kolonya ve benzin ile ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştığını da anlattı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Mert İldeniz ile ona yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı..

3 kişi ise serbest bırakıldı.

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