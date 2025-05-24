735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel"

Ali Mert İldeniz sorgusunda cinayeti itiraf etti.



Maktul ile aralarında 200 bin TL alacak verecek meselesi olduğunu,, olay yerine çağırdığı baba oğulu kendine ait tabancayla öldürdüğünü söyledi.



Zanlı aracı kolonya ve benzin ile ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştığını da anlattı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Mert İldeniz ile ona yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı..



3 kişi ise serbest bırakıldı.



