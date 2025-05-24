735 saatlik görüntüler incelendi, vahşi cinayeti tek bir mesaj çözdü: "Olay yerine gel"
Diyarbakır'da Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati, 19 Mayıs'ta öldürülmüştü. Jandarma ekipleri 735 saatlik görüntüleri tek tek inceledi, cinayet ekiplerin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.
Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 Mayıs'ta meydana geldi.
Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in cansız bedenleri, yanmış kamyonetin içinde bulundu.
Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma timleri,, failleri yakalamak için özel ekip oluşturdu.
Önce bölgedeki tüm kamera kayıtları toplandı.
735 saatlik görüntü 4 gün boyunca detaylı bir şekilde incelendi ve 7 kişi gözaltına alındı.