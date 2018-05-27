74 bin Suriyeli Ramazan bayramı için ülkesine gidiyor
NTV Haber
Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için 74 bin Suriyeli kayıt yaptırdı. Şimdiye kadar 10 bini aşkın Suriyeli Kilis'in Öncüpınar sınır kapısından ülkesine gitti.
-
1Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis'te Öncüpınar sınır kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
-
274 bin Suriyeli bayramı Suriye'deki yakınlarının yanında geçirmek için online randevu aldı.
-
3Yaklaşık 10 bini aşkın Suriyeli Kilis'ten ülkesine gitti.
-
4Suriyeliler 13 Haziran'a kadar Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gidebilecek.
-
5Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlandı.
-
6Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.
-
7Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.
-
8Bayramlaşmak için Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran'da başlayıp 6 Temmuz'da sona erecek.
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17