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74 bin Suriyeli Ramazan bayramı için ülkesine gidiyor

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Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için 74 bin Suriyeli kayıt yaptırdı. Şimdiye kadar 10 bini aşkın Suriyeli Kilis'in Öncüpınar sınır kapısından ülkesine gitti.

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    Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis'te Öncüpınar sınır kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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    74 bin Suriyeli bayramı Suriye'deki yakınlarının yanında geçirmek için online randevu aldı.
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    Yaklaşık 10 bini aşkın Suriyeli Kilis'ten ülkesine gitti.
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    Suriyeliler 13 Haziran'a kadar Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gidebilecek.
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    Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlandı.
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    Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.
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    Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.
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    Bayramlaşmak için Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran'da başlayıp 6 Temmuz'da sona erecek.
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