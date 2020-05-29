74 gün sonra cuma namazı kılındı

Normalleşme ile ilgili adımlar atılırken bugün Türkiye genelindeki camiler 74 gün sonra cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarını kabul etti. Ancak cuma namazı bu kez bir değişik ile, sosyal mesafe ve maske önlemleri ile, kılındı.
Abone ol
Paylaş
29.05.2020 - 13:38
Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen cuma namazı bugün, 74 gün sonra tekrar kılındı.
Salgın önlemleri alınan camiler, ibadete gelen vatandaşları maske ve eldivenle kabul etti.
Vatandaşlar ayrıca seccadeleri de önlem kapsamında evlerinden getirdi.
İbadet alanında sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.