74 gün sonra cuma namazı kılındı

Normalleşme ile ilgili adımlar atılırken bugün Türkiye genelindeki camiler 74 gün sonra cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarını kabul etti. Ancak cuma namazı bu kez bir değişik ile, sosyal mesafe ve maske önlemleri ile, kılındı.

29.05.2020 - 13:38

Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen  cuma namazı bugün, 74 gün sonra tekrar kılındı.
Salgın önlemleri alınan camiler, ibadete gelen vatandaşları maske ve eldivenle kabul etti.

Vatandaşlar ayrıca seccadeleri de önlem kapsamında evlerinden getirdi.

İbadet alanında sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

İşte Cuma namazından görüntüler...

ÇAMLICA CAMİ

FATİH CAMİ

ARDAHAN

BİLECİK

DİYARBAKIR

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