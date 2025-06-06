74 yaşında 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

Gençlerin kendisine her konuda danıştığını, onlara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Zabu, "Gençlerimize ahşap yakma sanatıyla gelenek ve göreneklerimizi anlatıyorum. Her konuda gelerek bana danışırlar. Onların sesini duymak beni mutlu ediyor. Gençler geliyor ve 'bu nedir?' diye soruyor. Hallacın ne işe yaradığını, bunun ne yaptığını anlatıyorum. Onlar da mutlu oluyor ve seviniyor." diye konuştu.



Zabu, çalışmalarını yakın çevresine uygun fiyatla sattığını, ticari amacının olmadığını söyledi.