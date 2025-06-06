74 yaşında 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor
Tekirdağ'da 74 yaşındaki ahşap ustası Özgür Zabu, 29 yıldır ahşap yakma sanatıyla eserler ortaya koyuyor.
1996 yılında emekli olan Zabu, resme ilgisi dolayısıyla ahşap yakma sanatını araştırmaya başladı.
Çeşitli videolar izleyerek kendisini geliştiren Zabu, aldığı ahşap yakma cihazıyla evinin altında oluşturduğu atölyede çalışmalara başladı.
Zabu, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Dede Korkut, yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan hallaç, "Saz çalan Kırgız Türk'ü" temalı eserler başta olmak üzere 70 parça eserinde Türk gelenek ve göreneklerini anlatıyor.