74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan motosiklet ve hız tutkunu 74 yaşındaki Bekir Özdere'nin 900 cc motosikletiyle yaptığı sürüşler, görenleri hayrete düşürüyor. Zaman zaman 76 yaşındaki eşini de arkasına alıp sürüş yapan Bekir Özdere, “Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki” dedi.
74 yaşındaki Bekir Özdere; özel kıyafet, kask ve ekipmanlarıyla sahil beldelerine gezi turları düzenliyor. Bu anlara ait videolarını sosyal medyada paylaşan Özdere, izleyenlerin ilgi odağı haline geliyor.
Çocuk yaşlardan bu yana motosikletlere merakı olduğunu belirten Bekir Özdere, 30 yıl otobüs şoförlüğü, 55 yıldır da motosiklet sürdüğünü söyledi. Motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu aktaran Özdere, daha önce düşük motosikletler kullandığın, 6-7 aydır ise mevcuttaki motosikletini kullandığını belirtti.