74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan motosiklet ve hız tutkunu 74 yaşındaki Bekir Özdere'nin 900 cc motosikletiyle yaptığı sürüşler, görenleri hayrete düşürüyor. Zaman zaman 76 yaşındaki eşini de arkasına alıp sürüş yapan Bekir Özdere, “Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki” dedi.

74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler - 1

74 yaşındaki Bekir Özdere; özel kıyafet, kask ve ekipmanlarıyla sahil beldelerine gezi turları düzenliyor. Bu anlara ait videolarını sosyal medyada paylaşan Özdere, izleyenlerin ilgi odağı haline geliyor.

Çocuk yaşlardan bu yana motosikletlere merakı olduğunu belirten Bekir Özdere, 30 yıl otobüs şoförlüğü, 55 yıldır da motosiklet sürdüğünü söyledi. Motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu aktaran Özdere, daha önce düşük motosikletler kullandığın, 6-7 aydır ise mevcuttaki motosikletini kullandığını belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler - 2

GENÇLERİ UYARDI

Hız tutkusu olduğunu belirten Özdere, “Her yerde hız yapmıyoruz, dikkat ediyoruz. Ekipmansız kesinlikle binmiyoruz. Gençlere tavsiyem, dikkat etmeleri. Bunlar çok can kaybına sebep oluyor. Hem karşı tarafı hem de kendimizi üzüyoruz. Ekipmansız binmeyin, kafanızda kaskınız olsun” dedi.

74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler - 3

''YOLA ÇIKINCA DURAMIYORUM''

Zaman zaman hıza kendini kaptırdığını belirten Bekir Özdere, “Eşimle pazarlık yapıyoruz. Yavaş gideceksen binerim diyor. Yola çıkınca duramıyorum, 220-230. Korkuyor birazcık” ifadelerini kullandı.

74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler - 4

''SANKİ 30 YAŞINDAYIM''

Motosiklet sürme yanında çok büyük hobilerinin de olduğunu kaydeden Özdere, “Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. Buzu kırar içinde yatarım, denize girerim, zıpkınla balık avlarım. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki” diye konuştu.

74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler - 5

Habibe Özdere de eşinin trafikte çok dikkatli olduğunu ve bazen motosikletinin gücüne güvenerek hız yaptığını söyledi.

Özdere, "Hemen yavaş gitmesi için uyarıyorum. 'Eğer yavaş gidersen ben de seninle gelirim' diyorum o da kabul ediyor. Motosiklet ile gezmeyi çok seviyoruz. Eşime güvendiğim için ona yol arkadaşlığı yapıyorum” şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER