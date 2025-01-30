74 yaşında ama motosikletiyle tozu dumana katıyor: Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım, izlemeye devam etsinler

Habibe Özdere de eşinin trafikte çok dikkatli olduğunu ve bazen motosikletinin gücüne güvenerek hız yaptığını söyledi.

Özdere, "Hemen yavaş gitmesi için uyarıyorum. 'Eğer yavaş gidersen ben de seninle gelirim' diyorum o da kabul ediyor. Motosiklet ile gezmeyi çok seviyoruz. Eşime güvendiğim için ona yol arkadaşlığı yapıyorum” şeklinde konuştu.