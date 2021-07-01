74 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu

"DEVLET MEMURU OLAMAM

Süner "Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı" diye konuştu.

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, 'gelecek' planlarını şöyle anlattı: "Doktorluk mesleğimi yapmak tabii ki isterim koşullara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim."