74 yaşındaki Günay teyze fenomen oldu: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı

TORUNU SAYESİNDE SOSYAL MEDYA İLE TANIŞTI

Sosyal medyada sayfasının bulunduğunu, fakat kimse tanımadığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği videolar sayesinde takipçi sayısının arttığını belirterek, "Ben Muğla Yeniköy'de oturan Habibe Karataş. Benim göbek adım Günay, onun için Günay teyze diyorlar. Günay teyze olarak da göbek adım olduğundan sosyal medyada Günay teyze, öyle tanıdılar beni. 74 yaşına girdim. Ben ilk önce, ben eskiden vardım ama beni takip eden olmadığı için, torunum hemen video çekmiş, koymuş, yaptığım yemeklerden, el lezzeti anneannemin çok güzel diye. ‘Anneanne ben dedi gittiğim yerlerde seni izler dururum' diyerek ‘çekmiş olayım' dedi. Daha sonra demiş ki, ‘sosyal medyaya neden koymayayım anneannemi' demiş. Takipçi gelmeye başladı, bir koyuşta 700, ondan sonra ertesi gün 3 bin derken fırladı, bir haftanın içinde 20 bine ulaştı. Torunum bana, ‘Anneanne sen bu işleri kaldıramazsın, sosyal medyadan sileyim' dedi. ‘Hayır çocuğum' dedim, ‘ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim, onun da hakkından gelirim' dedim. Böylelikle yaptığım ürünlerden, tarhanadır, yemektir, ekmektir, Muğla halkasıdır, inci börek, ben katmer böreği yaparım, benim yaptığım gibi herkes yapar da büyükçe yaparım, ben katmer şeklinde yaparım, çok güzel olur. Sipariş verirler. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum" dedi.