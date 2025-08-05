74 yaşındaki Günay teyze fenomen oldu: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde ev yemekleri yaparak bunu sosyal medyada yayımlayan 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze), bir televizyon programında katıldığı ‘Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığında sosyal medyadaki takipçi sayısı 104 bin iken, yarışma sonrası takipçi sayısı 200 bine çıktı.
Muğla'ya özgün ev yemekleri tarifi yapan, yaptığı yöresel lezzetleri takipçilerinden gelen talep üzerine Türkiye'nin dört bir köşesine kargo ile gönderen Günay Teyze, yemek kitabı yazacak hafızaya sahip olduğunu söylerken, yarışmadan kazandığı 500 bin TL'yi torununun düğünü için kullanacağını belirtti.