74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı

''BU AMELİYATI YAPMASAYDIK, GÖZDE ENFEKSİYON OLUŞACAKTI''

SEAH Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gürsoy Alagöz, “Hasta görme azlığı ve gözünde ağrı şikayetiyle geldi. Bir yıl önce katarakt operasyonu sonrasında korneal yetmezlik tablosuna girmişti ve gözün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerinde su toplaması söz konusuydu. Teyzemiz, bu cerrahi operasyonu geçirmeseydi hem görmeyecekti hem de ileri dönemlerde gözde enfeksiyon oluşacaktı, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara sebep olacaktı. Bunun üzerine biz, hastamızı takip ettik ve kornea nakli cerrahi işlemi yaptık. Bugün ise ameliyat sonrasındaki üçüncü gündeyiz. Bu ameliyatın önemli olmasının sebebi bizim açımızdan SEAH'ta ilk defa uygulanıyor olması” diye konuştu.