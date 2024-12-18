74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı
Katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan ‘kornea nakli' ile aydınlandı.
Özel bir klinikte katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki Ayşe Çakır, korneal yetmezlik sebebiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alınan yaşlı kadının karanlık dünyası, 15 kişilik ekiple yaklaşık 1 buçuk saat süren operayon sonrasında yapılan ‘kornea nakli' ile aydınlandı.