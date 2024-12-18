74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı

Katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan ‘kornea nakli' ile aydınlandı.

74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 1

Özel bir klinikte katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki Ayşe Çakır, korneal yetmezlik sebebiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alınan yaşlı kadının karanlık dünyası, 15 kişilik ekiple yaklaşık 1 buçuk saat süren operayon sonrasında yapılan ‘kornea nakli' ile aydınlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 2

Sol gözüne kornea nakli yapılan 74 yaşındaki Ayşe Çakır, “Ben daha önce katarakt hastalığı sebebiyle ameliyat oldum iki gözümden ama sağ gözüm iyi oldu, sol gözümden randıman alamadık. Şimdi çok iyiyim, doktorum beni kurtardı. Şu anlık rahatsızlık var ama ilerde iyi olacak. Ağrılar ve batmalar azaldı daha yeni ameliyattan çıktım 3 günden beri yatıyorum” dedi.

74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 3

''BU AMELİYATI YAPMASAYDIK, GÖZDE ENFEKSİYON OLUŞACAKTI''

SEAH Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gürsoy Alagöz, “Hasta görme azlığı ve gözünde ağrı şikayetiyle geldi. Bir yıl önce katarakt operasyonu sonrasında korneal yetmezlik tablosuna girmişti ve gözün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerinde su toplaması söz konusuydu. Teyzemiz, bu cerrahi operasyonu geçirmeseydi hem görmeyecekti hem de ileri dönemlerde gözde enfeksiyon oluşacaktı, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara sebep olacaktı. Bunun üzerine biz, hastamızı takip ettik ve kornea nakli cerrahi işlemi yaptık. Bugün ise ameliyat sonrasındaki üçüncü gündeyiz. Bu ameliyatın önemli olmasının sebebi bizim açımızdan SEAH'ta ilk defa uygulanıyor olması” diye konuştu.

74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 4

Bu tür çalışmaların deneyimli ekiplerle gerçekleştirildiğini aktaran Alagöz, “Bu tip cerrahi işlemlerin bir klinikte uygulanması, o klinikte iyi, yetkin ve ciddi bir ekip çalışması olduğunu gösterir. Bu anlamda değerli bir ameliyattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir eğitim ve araştırma hastanesinin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 5
74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 6
74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, kornea nakliyle aydınlandı - 7
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