74 yaşındaki saat ustası 25 yıldır defterine kaydediyor: "İsimlere bakarak ölenleri hatırlıyorum"
Konya'nın Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 74 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, 25 yıldır ölenlerin isimlerini ve vefat tarihlerini defterine not düşüyor.
İlçede 1969'da açtığı atölyesinde mesleğini sürdüren Kulcabay, müşterilerinin arızalanan saatlerini tamir ediyor.
Saatlerin arasında geçen ömründe insanlara hep iyi hizmet sunmaya çalışan Kulcabay, 25 yıl önce de hayatını kaybedenleri defterine not almaya başladı.
İlçe sakinlerinin ismini ve ölüm tarihlerini defterine kaydeden Kulcabay, bu alışkanlığını kendince bir sorumluluk olarak görüyor.
Bugüne kadar 2 bin 700 kişiyi defterine kaydeden Kulcabay'ı en çok da 3 ay önce hayatını kaybeden eşinin ismini not etmek üzdü.