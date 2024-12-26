747 bin 544 lira kazandı: Derisinden eşya, zehrinden ilaç
Antalya'da, zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların malzemesine zarar veren balon balığının popülasyonunun azaltılması amacıyla desteklenen avcılık faaliyeti kapsamında 2020-2024 yıllarında 88 bin 747 balığın yakalanmasıyla 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi. Balon balığı avcılarına 5 yılda 747 bin 544 lira destek ödemesi yapıldı.
Denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunu ve stok katılım oranını azaltmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında balon balığı avcılığı, destekleme kapsamına alındı. Uygulamayla balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip balıkçılar, yakaladıkları 8 tür balon balığını veya kuyruğunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere teslim etti. Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmada 'avcılık' önem kazandı.