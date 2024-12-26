747 bin 544 lira kazandı: Derisinden eşya, zehrinden ilaç

ANTALYA'DA 6 MİLYON 656 BİN 25 YENİ BİREYİN EKOSİSTEME GİRİŞİ ÖNLENDİ

Antalya Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 2020- 2024 yıllarında 58 bin 581 'Lagocephalus sceleratus' türü ile 30 bin 166 diğer türler olmak üzere 88 bin 747 balon balığı avlandı. Balıkçılar bu süreçteki 5 av döneminde 747 bin 544 lira destek ödemesi aldı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.



ANTALYA'DA YILLARA GÖRE AVLANAN BALON BALIĞI SAYISI



Destekleme kapsamında Antalya'da yıllara göre yakalanan balon balığı sayısı ise şöyle;



"2020'de 35 bin 343 'Lagocephalus sceleratus' türünün yakalanmasıyla 2 milyon 650 bin 725, 2021'de 2 bin 164 'Lagocephalus sceleratus', 1794 adet diğer türün avlanmasıyla 296 bin 850, 2022'de 8 bin 47 'Lagocephalus sceleratus', 6 bin 540 diğer türün yakalanmasıyla 1 milyon 94 bin 25, 2023'te 4 bin 779 'Lagocephalus sceleratus', 5 bin 611 diğer türün avlanmasıyla 779 bin 250 balon balığının ekosisteme girişi engellendi."



