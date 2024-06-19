75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı

Gezi teknesi sahibi Mehmet Pekin de arife ve bayramın ilk gününde mavi turlara pek ilgi gösterilmediğini ancak ikinci günden itibaren oldukça yüksek yolcu sayılarına ulaştıklarını ifade etti.

Adalara günlük gezi turu düzenleyen işletmecilerden Hakan Gür ise tatilcilerin yoğun ilgisinden son derece memnun olduklarını anlatarak, "Bayram nedeniyle turlarımız oldukça kalabalık oluyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Ayvalık'ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi bizim için her şeyden önemli." değerlendirmesini yaptı.