75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İç turizmin ve Kuzey Ege'nin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. İlçenin nüfusu bayram tatilinde 1 milyona yaklaşırken gezi teknelerinde günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık, bu bayram da ilgi görüyor.