75 liradan tezgahta: Sezon başından beri bol bol var

Fiyatların çok uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Normalde 50 liradan sattığımız da oldu. Bugün de hamsinin fiyatı bir tık yukarı çıktı 75 lira oldu. Yine de çok ucuz. Bu kadar ucuz olması vatandaşın da almasına etki ediyor. Hamsinin yanında en çok istavrit ve mezgit satıyoruz." dedi.