75 yaşındaki Ahmet dede 15 yıldır şimşir ağacıdan üretiyor: Türkiye'nin birçok iline gönderiyor

Malum metal kaşıklar çıkınca artık tercih edilmiyor ancak bazı tencereleri çizmediği için bunlardan da hala alıp kullananlar var. Sağlıklı bir kaşık mide hastalıklarına faydalı olduğu söyleniyor. Gelip buradan alıyorlar isteğe göre İstanbul ve Ankara gibi birçok şehre bu kaşıklardan yolluyorum" diye konuştu.