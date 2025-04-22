75 yaşındaki Ahmet dede 15 yıldır şimşir ağacıdan üretiyor: Türkiye'nin birçok iline gönderiyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi sakinlerinden 75 yaşındaki Ahmet Avcı, 15 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor. Depremde evini kaybeden yaşlı vatandaş yeni köy konutunda yaşamını sürdürüyor. İşini severek yaptığını ifade eden yaşlı vatandaş kaşıklarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Avcı, 15 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor.