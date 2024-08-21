75 yaşındaki "Barbie Teyze"nin pembe hayatı
Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini söyleyen Sakine teyze, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi.
Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor.