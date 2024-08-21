75 yaşındaki "Barbie Teyze"nin pembe hayatı

“MEZAR TAŞIM PESPEMBE OLSUN”

Çocuklarına evi için vasiyetler bıraktığını söyleyen Akkul, “Çocuklarıma ben ölürsem bu süsler böyle dursun, iki üç tanesini kabrime asın diyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar, gerisi durur. Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar diyorum. Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi. Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe” açıklamalarında bulundu.