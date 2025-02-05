75 yaşındaki Raziye teyze bu işi tek başına üstleniyor: 20 yıldır her gün yapıyor

Temizlik yapmadığı zamanlar üzüldüğünü belirten Atik, işin zorluklarına rağmen bu görevi gönülden yerine getirdiğini söyledi. Bazı mezar sahiplerinin bayramlarda geldiğini belirten Raziye Atik, "Burada bulunan mezarlığın içerisini hiç tanıdık yabancı demeden ben temizliyorum. Temizlik yapmadığım zamanlar üzülüyorum ve huzursuz oluyorum. Geleni var gelmeyeni var. Mezar sahiplerinden sadece bayramda gelenler var. Buna rağmen her yeri temizliyorum" dedi.





