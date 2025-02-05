75 yaşındaki Raziye teyze bu işi tek başına üstleniyor: 20 yıldır her gün yapıyor
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Raziye Atik, tam 20 yıldır her gün Güzelyurt Mezarlığı'nı temizliyor. Güzelyurt Mahallesi’nin sakinlerinden 75 yaşındaki Raziye Atik, mezarlığın her köşesine titizlikle bakım yaparken, yardım almadan bu işi tek başına üstleniyor.
Temizlik yapmadığı zamanlar üzüldüğünü belirten Atik, işin zorluklarına rağmen bu görevi gönülden yerine getirdiğini söyledi. Bazı mezar sahiplerinin bayramlarda geldiğini belirten Raziye Atik, "Burada bulunan mezarlığın içerisini hiç tanıdık yabancı demeden ben temizliyorum. Temizlik yapmadığım zamanlar üzülüyorum ve huzursuz oluyorum. Geleni var gelmeyeni var. Mezar sahiplerinden sadece bayramda gelenler var. Buna rağmen her yeri temizliyorum" dedi.