750 milyon liralık vurgunda akıl almaz "çoban oyunu"

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yediemin otoparklarında sahte evraklarla çıkardıkları hacizli araçları satan 27 kişi yakalanırken 49 araç ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlileri de yer aldı. 750 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin ayrıca bir çobanın üzerine 7 lüks aracı da kaydederek dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.