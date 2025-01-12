750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler
Bursa'da 750 yıldır safkan olarak yetişen danalar, karşı köyün merasına girdi. Bunun üzerine bir grubun hayvanlara tüfekle ateş açtığı ve gen projesine kayıtlı 10 ineği vurduğu bildirildi. Bazı hayvanların silah sesinden korkup kaybolduğu belirtildi.
Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yüzde 98 yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor.
750 yıldır doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda gezerken, Osmangazi ilçesine bağlı Seç köyüne ait meralara girdi.