750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıldır safkan olarak yetişen danalar, karşı köyün merasına girdi. Bunun üzerine bir grubun hayvanlara tüfekle ateş açtığı ve gen projesine kayıtlı 10 ineği vurduğu bildirildi. Bazı hayvanların silah sesinden korkup kaybolduğu belirtildi.

750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler - 1

Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yüzde 98 yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor.

750 yıldır doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda gezerken, Osmangazi ilçesine bağlı Seç köyüne ait meralara girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler - 2

İddiaya göre, hayvanların meraya girdiğini gören bir grup, korunan hayvanlara tüfekle ateş açtı. Bazı hayvanlar telef olurken bir kısmı da silah sesinden korkup kayıplara karıştı.

750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler - 3

Hayvanlarını bulmak için yola çıkan Dışkaya Köyü Muhtarı Gürol Şişek, bir hayvanı vurulmuş halde diğerini ise dağda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde buldu.

750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler - 4

Kaybolan hayvanların bulunması için jandarma ekiplerine ihbarda bulunan muhtar, yeğeni ile dağ bayır gezerken, bulduğu kovanları ve telef halde bulduğu hayvanları ekiplere bildirdi.

750 yıllık safkan hayvanları kurşuna dizdiler - 5

Savcılığa şikayette bulunan Şişek, "Geçen sene de 4 hayvanımızı vurdular, sineye çektik. Bu sene de 10 hayvanımızı telef ettiler. Biz adalete güveniyoruz" dedi.

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