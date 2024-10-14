76 kişi depremde can verdi: Suçlu kim?

Sezer, “Bu binayı kim yaptıysa çatıyı da o yaptı. Binayı yapan da belli. Bilirkişi raporunda ruhsat sahibi ruhsata imza atan insanlar o zaman yargılanmadılar. Yani izin verenler, ruhsata aykırıysa neden denetlenmedi? Yani bina yapıldı ama denetim yok. Hiçbir şekilde denetim yapılmamış. 5’inci kata kadar binanın temeli sağlam olmuş olsaydı 5’inci kattan sonrası yıkılırdı. 5’inci kata kadar asfalt seviyesinde, 5’inci kattan sonrası 2 katlı bir bina gibi duruyor. Yani ruhsat, inşaata aykırıysa gelip denetleyen neden olmadı? Biz bu binayı aldıysak biz mi suçluyuz?” diye konuştu.