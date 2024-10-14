76 kişi depremde can verdi: Suçlu kim?
6 Şubat depremlerinin merkez üssünde yıkılan ve 76 kişinin can verdiği Atabey Apartmanı ile ilgili bilirkişi raporu çıktı. İki kişinin hapis istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporunda, ruhsata aykırı yapılan beton çatının ağırlığının binanın yıkılmasında etkili olduğu belirlendi. Çatıyı yapan kişi belirlenemeyince tutuklu müteahhit de kusur durumunun değişme ihtimali gerekçesiyle tahliye edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara yargılama sürüyor.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Kayabaşı Mahallesi’ndeki 8 katlı Atabey Apartmanı’nın yıkılması sonucu 76 kişini hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.
Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada müteahhitler Haydar Kurtar (74) ve Selahittin Ercan (77) gözaltına alındı. Kurtar, savcılık sorgusunda mahkeme kararıyla inşaat tamamlanmadan apartmanın kendisinden alındığını bu nedenle binanın yıkılmasında bir sorumluluğunun olmadığını söyledi.