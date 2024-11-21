76 yaşında ama her gün dükkanını açıyor: "Eskiden çok popülerdi, biz öldükten sonra meslek bitecek"

“BU MESLEK SAYESİNDE 3 TANE ÇOCUĞUMU YETİŞTİRDİM"

Ağabeyi sayesinde mesleğe başladığını ifade eden Dokuz, “Küçükken hem çıraklık yaptım hem de okula gittim. 1968’e kadar ustam olan ağabeyimin yanında çalıştım.1968 yılında askere gittim, terhisimden sonra kalfalık dönemim başladı. 10 sene sonra da usta oldum. O günden bugüne kadar devam etmekteyim. Beni yetiştiren ağabeyime teşekkür ediyorum. Bu meslek sayesinde 3 tane çocuğumu yetiştirdim, evlendirdim. Çocuklarımdan birisi şimdi Almanya’da ikisi de hastanelerde çalışıyor” dedi.