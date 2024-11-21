76 yaşında ama her gün dükkanını açıyor: "Eskiden çok popülerdi, biz öldükten sonra meslek bitecek"
Çorum’un Alaca ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 69 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 7 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 69 yıldır devam ettiriyor. İlçedeki son iki kalay ustasından biri olan Dokuz, dükkanında yıllardır sönmeyen ateş başında bakır ürünleri kalaylıyor.