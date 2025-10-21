76 yaşında ama mesleğini yaşatmaya devam ediyor: 66 yıldır üretmekten vazgeçmedi

Çarşıdaki herkesin sevip saydığı çanta ustası, 10 yaşında iken işe başladığını ve emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğini terk etmediğini söyledi. Ürettiği el emeği göz nuru ürünlerle hem ekmek parasını kazandığını hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ayakta tutup gelecek nesillere aktarmanın mücadelesini verdiğini belirten Demirci, "Bu meslek bizim dede mesleğimiz. Ben 5-6 yaşında ilkokula başlamamıştım. Gaziantep'te Millet Hanı vardı. Onun altında kutnucular vardı. Üst katında da yemeni ustaları vardı. Ben de orada çırak olarak bizim komşumuzun yanında işe başladım. Orada iplikleri mumlardım, iplik çekerdim. Yemeni dikmek için normal ipleri mumla, bal mumuyla çekerek sertleştirirdik. Bir de beni kalenin altında Alleben Deresi vardı. Onun üstünde de tabakhanenin akarsuyu vardı. Orada camız derisi ıslardık. Çünkü yemeninin altına kösele çok sert olurdu, kesilmezdi. Camız derisi kalın olduğundan dolayı yumuşaması için ıslardık. Deri ıslanana kadar beklerdim. Zaman geçti, okula başladım. O günden beri mesleğe devam ediyorum" dedi.