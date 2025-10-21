76 yaşında ama mesleğini yaşatmaya devam ediyor: 66 yıldır üretmekten vazgeçmedi

Mesleğini öğrettiği oğlunun da kendisine yardım ettiğini bildiren Demirci, "Şu anda oğlumla beraber bu çantaları yapıyoruz. Tamamen el işi. Bizim iş yerimiz yoktu. Evin altında çalışırdık. Sandalet ve yemeni yapıyorduk. Ama genellikle yapıyorduk. Bu çantalar biraz daha oğlumun tasarımıyla çeşit çeşit yaptık. Gözlerim zayıfladı, artık renkleri fazla seçemiyorum. Sadece dikiş işlerini yapıyorum. Dükkanda satış yapıyorum. Emekli oldum ama çalışıyorum. Hem sağlığım için hem de bu meslek ölmesin diyerek çabalıyorum. Fakat mesleğe pek heves eden yok. Bir de usta-çırak ilişkisi olması lazım. Bu meslek öyle üç-beş ayda, bir-iki senede öğrenilecek meslek değil" şeklinde konuştu.



El yapımı çantaların büyük ilgi gördüğünü belirten Demirci, "Çin'den de Japonya'dan da buraya gelen turistler çantaları alıyorlar. Genelde yabancılar alıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra birçok ile çanta gönderiyoruz. Deri kültür işi. Bu tamamen kösele ve üzerine de graf sanatı tasarımı yapıyoruz. Graf oyarak yapılıyor. Çantaların üzerindeki desenler ve figürler baskı değil. Bu mesleği sevdiğimiz için devam ediyoruz. Bir de oğlum devam ediyor. Allah'a çok şükür geçimimizi temin ediyoruz" diye konuştu.