78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.