78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. Karacasu beldesinde 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği görüldü. Otelinin girişine asılan "Cani Halit" yazılı pankart ile de Ergül'e tepkiler sürüyor.
Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi.
Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı