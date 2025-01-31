78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. Karacasu beldesinde 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği görüldü. Otelinin girişine asılan "Cani Halit" yazılı pankart ile de Ergül'e tepkiler sürüyor.

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 1

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı

TÜRKİYE HABERLERİ

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 2

GAZELLE KAPATILDI

Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 3

KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken Ergül'ün Karacasu beldesinde üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı.

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 4

35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 5

Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

78 kişinin öldüğü otelin sahibi Halit Ergül üçüncü otelini yapıyormuş - 6

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.

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