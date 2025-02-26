78 yaşındaki Mehmet dede gençlere taş çıkartıyor: Hedefi şampiyonluk
Adana'da aralarında 78 yaşındaki Mehmet Altuntaş'ın da olduğu 12 kişilik 50 yaş üstü halk oyunları ekibi, gençlere taş çıkartacak şekilde yarışmalara hazırlanıyor.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları Adana'da 28 Şubat Cuma günü düzenlenecek. Çukurova Belediyesi Halk Eğitim Merkezi de bu yarışmaya katılım sağlamak için 50 yaş ve üzeri kişilerden oluşan kurs açtı. 3 ay boyunca kursa katılan 12 kişi yarışmalara hazırlandı.