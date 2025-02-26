78 yaşındaki Mehmet dede gençlere taş çıkartıyor: Hedefi şampiyonluk

Hatta benden büyük ablalar var. Yaşı 80'e kadar olan bir jenerasyon var ama burada çok mutluyuz. Büyüklerimizin yaşıtları evlerinden çıkmazken bu insanlar buraya gelip aktivitelere dahil oluyorlar. Hem sosyalleşiyorlar hem de yarışma gibi bir platformda kendilerini gösterecekler. Biz bunu proje olarak düşünüyoruz ve çok da keyifli çalışıyoruz."