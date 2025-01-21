78 yaşındaki soba ustası elinden kitabı düşürmüyor: "İnsan okuyarak insanlığı öğrenir"
Rize’de 60 yıldır soba yapan kaynak ve demir ustası Nuri Kaba (78) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, boş zamanlarında ise kitap okuyor. Kaba, yorucu iş sonrası verdiği molalarda kitap okuyarak dinleniyor. Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Kaba, “Kitap okumak 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek” dedi.
Güneysu ilçesinde 50 metrekarelik dükkanında çıraklıktan başladığı sobacılık mesleğini sürdüren Nuri Kaba, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor.