78 yaşındaki soba ustası elinden kitabı düşürmüyor: "İnsan okuyarak insanlığı öğrenir"

Kitap bizim hayatımızın olmazsa olmaz parçasıdır. İnsan kitap okuyarak insanlığı öğrenir ve insan gibi yaşamaya devam eder. Geceler uzun olduğu için namaz öncesi kalkıp, biraz Kur’an, ardından peygamberimizin hikayelerini okuyorum. Geçmişi öğrenmeden geleceğe sahip olunmaz, hem de dünyayı hevesli yaşayamazsınız. Her kitabı okuyorum" diye konuştu.



