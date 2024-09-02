793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor

"BURAYI GEZMEK AYRICA BİR DENEYİM OLDU"

Almanya'dan Alanya'ya gelerek camiyi ziyaret eden Ralf Noetzel, buranın huzur verici olduğunu söyledi. Noetzel, "Camiyi çok güzel buldum, burayı gezmek ayrıca bir deneyim oldu. Tarihsel olarak da çok özel ve güzel bir yapı. Burayı görme fırsatımız olduğu için çok sevindik" dedi.