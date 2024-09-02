793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor

Antalya'nın gözde tatil ilçesi Alanya'da yer alan 793 yıllık tarihi Süleymaniye Camii, mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak öne çıkan ve Sultan Alaeddin Keykubat tarafından inşa edilen bu cami her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 1

Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi'ne akın eden yüzlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer ise ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 2

Alaeddin Keykubat tarafından 1231 tarihinde yaptırılan ve yıldırım düşmesi sonucu zarar gördükten sonra Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden restore edilen Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turistin ilgisiyle karşı karşıya kalıyor.

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 3

Birçok ülkeden tatile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette turistler, cami adabına uygun olarak şal, etek ve başörtüsü takıp içeri giriyor ve bu tarihi yapının içinde huzurlu anlar yaşıyor.

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 4

Caminin içindeki detaylı süslemeler ve tarihi dokular, ziyaretçileri adeta geçmişe götürüyor.

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 5

"BURAYI GEZMEK AYRICA BİR DENEYİM OLDU"

Almanya'dan Alanya'ya gelerek camiyi ziyaret eden Ralf Noetzel, buranın huzur verici olduğunu söyledi. Noetzel, "Camiyi çok güzel buldum, burayı gezmek ayrıca bir deneyim oldu. Tarihsel olarak da çok özel ve güzel bir yapı. Burayı görme fırsatımız olduğu için çok sevindik" dedi.

793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 6
793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 7
793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor - 8
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