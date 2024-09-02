793 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor! Her gün yüzlerce turist akın ediyor
Antalya'nın gözde tatil ilçesi Alanya'da yer alan 793 yıllık tarihi Süleymaniye Camii, mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak öne çıkan ve Sultan Alaeddin Keykubat tarafından inşa edilen bu cami her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.
Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi'ne akın eden yüzlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer ise ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor.