7 aylık hamile Hatice’nin katiline indirimsiz müebbet

“GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM”

Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, “Galiba eşimi öldürdüm.” diye bağırdı.

Polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

“‘GEL BİRLİKTE TELEVİZYON İZLEYELİM’ DEDİM”

Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde “Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ‘Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum.” diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emrah Demir hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.