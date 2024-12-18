7 aylık hamile Hatice’nin katiline indirimsiz müebbet
Adana’da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir’i boğarak öldüren Emrah Demir’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, katil zanlısı Emrah Demir’i ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
Adana’da 7 aylık hamile eşini öldüren adam, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Olay, 29 Ekim 2023’te Seyhan’da meydana geldi.
Emrah Demir ile bir yıllık eşi 7 aylık hamile Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.
Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü.Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin ağzını kapattı.