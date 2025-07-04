8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından''

Cebe, “Afyonkarahisar'dan gelen müşterilerimiz var. Söylediklerine göre Afyonkarahisar'dan daha iyi lokum yapıyormuşuz. Ancak bunu onları küçümseme veya kötü amaçlı söylemiyorum. Ama şükürler olsun biz lokumumuzda iddialıyız” dedi.