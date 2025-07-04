8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından''

Kayseri'de 8 asırlık kapalı çarşıda esnaf Mükremin Erdal Cebe (60), imalathanesinin de içinde bulunduğu dükkanda başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor.

8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından'' - 1

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 8 asırlık kapalı çarşıda esnaflık yapan Mükremin Erdal Cebe, lokum işine 10 yaşında çırak olarak başladı. Geçen süreçte birçok yerde çalışan Cebe, zamanla bu işte usta oldu. Uzun yıllardır lokum satışı yapan Cebe, 6 yıl önce patronunun isteği üzerine ‘kaymaklı lokum’ yapmaya başladı. Tarihi kapalı çarşıda müşterilerin gözü önünde yaptığı lokumları satan Cebe, başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından'' - 2

''MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 80’İ YURT DIŞINDAN''

Dükkanda 14 çeşit lokum üreten Cebe, “Şu anda görmüş olduğunuz çeşitlerimiz Antep fıstıklı, çikolatalı Antep fıstıklı, kaymaklı, tahinli, frambuaz, portakal, limon, karamel gibi çeşitler de var. Bu çeşitleri devamlı yapıyoruz. Vatandaşlar gerçekten çok beğendi. Müşterilerimizin yüzde 80’i yurt dışından. Oraya daha çok gönderiyoruz” diye konuştu.

8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından'' - 3

Cebe, “Afyonkarahisar'dan gelen müşterilerimiz var. Söylediklerine göre Afyonkarahisar'dan daha iyi lokum yapıyormuşuz. Ancak bunu onları küçümseme veya kötü amaçlı söylemiyorum. Ama şükürler olsun biz lokumumuzda iddialıyız” dedi.

8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından'' - 4
8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından'' - 5
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