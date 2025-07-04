8 asırlık çarşıda lokum üretiyor: ''Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışından''
Kayseri'de 8 asırlık kapalı çarşıda esnaf Mükremin Erdal Cebe (60), imalathanesinin de içinde bulunduğu dükkanda başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 8 asırlık kapalı çarşıda esnaflık yapan Mükremin Erdal Cebe, lokum işine 10 yaşında çırak olarak başladı. Geçen süreçte birçok yerde çalışan Cebe, zamanla bu işte usta oldu. Uzun yıllardır lokum satışı yapan Cebe, 6 yıl önce patronunun isteği üzerine ‘kaymaklı lokum’ yapmaya başladı. Tarihi kapalı çarşıda müşterilerin gözü önünde yaptığı lokumları satan Cebe, başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor.