8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

Yeni eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması sonrasında 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’da toplu taşıma araçları otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvay hatlarının ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun ilk günü trafik yükünü azaltmak ve öğrenci-veli ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapılacak. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi, hangi araçlar ücretsiz olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak? - 2

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan 16.00’ya kadar İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak? - 3

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.

Buna göre 8 Eylül'de marmaray ücretli olacak.

8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak? - 4

KİMLER FAYDALANACAK?

8 Eylül'de hayata geçecek ücretsiz toplu taşıma uygulamasından öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer yolcular yani herkes yararlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER