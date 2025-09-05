8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.



Buna göre 8 Eylül'de marmaray ücretli olacak.