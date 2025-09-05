8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?
Yeni eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması sonrasında 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’da toplu taşıma araçları otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvay hatlarının ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur bedava mı olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun ilk günü trafik yükünü azaltmak ve öğrenci-veli ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapılacak. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi, hangi araçlar ücretsiz olacak?