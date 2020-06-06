8 hafta sonra kısıtlamasız hafta sonu

Corona virüs sürecinde 8 haftanın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonu vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 12:36

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 11 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. NTV MUHABİRİ GÖZTEPE PARKI'NDA

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde halk, uzun bir aranın ardından ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıkabiliyor.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Bazı vatandaşlar Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de alışveriş yaptı.

Sahillerde ise sıcak hava nedeniyle aşırı bir yoğunluk gözlemlenmedi.

Sokaklarda maske ve sosyal mesafe önlemine dikkat edildiği görülürken, önlemleri umursamayan çok sayıda vatandaş da dikkatlerden kaçmadı.